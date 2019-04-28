В Якутии пьяный водитель «намотал» авто на столб

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-28T09:29:49+03:00

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В Алдане 36-летний водитель превысил скорость и врезался в дерево. Виновник аварии был пьян.

Как стало известно, автолюбитель не справился с управлением, съехал с дороги и «намотал» свое авто на дерево. Это не первый случай езды в нетрезвом виде: в июле прошлого года мужчина уже был пойман.

В результате аварии, он и его пассажир госпитализированы в больницу со множественными травмами.

Пьянице-водителю грозит лишение свободы сроком до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU