2019-04-28T03:42:40+03:00
Наука

Ученый из СВФУ стала самой молодой доктором наук

Надежда Чирикова получила ученую степень фармацевтических наук
Ольга Донская
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Ведущий научный сотрудник Института естественных наук СВФУ им. М. К. Аммосова. Надежда Чирикова получила ученую степень доктора фармацевтических наук. Ранее из якутян никто не был удостоен подобной степени.

Ученая сможет на практике применять разработанные ею новые подходы для идентификации иридоидов и флавоноидов методом масс-спектрометрии. Перед Надеждой Константиновной открываются новые инновационные перспективы.

В СВФУ работают 193 доктора наук: 108 мужчин и 85 женщин. Все из них старше 36 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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