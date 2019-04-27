Глава Якутии подписал указы о награждении государственными наградами

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-27T11:34:06+03:00

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За вклад в укрепление государственности, развитие и совершенствование избирательной системы и многолетнюю плодотворную деятельность орденом «Полярная звезда» награжден член и председатель Центральной избирательной комиссии Якутии с 1993 по 2008 годы Владимир Михайлов.

Владимир Николаевич – депутат Верховного Совета ЯАССР VIII–XI созывов, кавалер орденов «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, заслуженный работник народного хозяйства РС(Я).

За особые заслуги и вклад в развитие культурно-духовного наследия народов республики, музыкального искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность звание «Почетный гражданин Республики Саха (Якутия)» присвоено руководителю творческой мастерской Театра эстрады Аркадию Алексееву.

Аркадий Михайлович – отличник физкультуры и спорта СССР, заслуженный работник культуры ЯАССР, народный артист республики, почетный гражданин Верхневилюйского, Кобяйского, Мегино-Кангаласского районов и Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU