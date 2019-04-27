«Перевертыш» на трассе «Колыма»: по вине пьяного водителя пожилая женщина сломала плечо

СЕГОДНЯ 11:22 2019-04-27T11:22:53+03:00

Несколько месяцев назад мужчину лишили прав за езду в пьяном виде.

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Вечером 26 апреля на 894 км ФАД «Колыма» перевернулся «ВАЗ-2121». 58-летний водитель был пьян.

Как выяснилось, водитель ВАЗ задел по касательной полуприцеп КамАЗа. Этого хватило, чтобы легковушка перевернулась на проезжей части.

Пострадала 67-летняя пассажирка «ВАЗ». Медики Оймяконской ЦРБ зафиксировали у нее закрытый перелом обеих костей правого предплечья.

Водитель легковушки был пьян: освидетельствование показало 0,90 мг/л. При проверке по базе ГИБДД выяснилось, что в этом году его уже штрафовали за вождение в нетрезвом виде и лишили прав на 1,5 года.

Как отметили в управлении ГИБДД республики, в действиях водителя, который повторно попался в состоянии алкогольного опьянения, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU