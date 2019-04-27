2019-04-27T11:13:15+03:00
Звезды

В Якутске пройдет фестиваль «доброго кино»

Фестиваль посетят Ольга Кабо, Валерий Баринов, Анна Аверина и Юлия Сапонова
Нинель ГУСЕВА
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Картины о высоких нравственных идеалах и вечных ценностях в Якутске покажут с 30 апреля по 2 мая.Картины о высоких нравственных идеалах и вечных ценностях в Якутске покажут с 30 апреля по 2 мая.
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С 30 апреля по 2 мая в Якутске пройдет фестиваль «доброго кино». Организаторы хотят показать фильмы, пропагандирующие высокие нравственные идеалы и заставляющие задуматься о вечных ценностях.

Главная цель кинофестиваля «Доброе кино», который в рамках пасхального фестиваля искусств «Золотые купола» проводит Якутская епархия, - воспитывать добрые чувства через киноискусство.

Фестиваль посетят известные деятели театра и кино Валерий Баринов, Анна Аверина, Ольга Кабо, Юлия Сапонова. В программе: кинопоказы, в том числе премьерные, на разных языках, встречи с гостями фестиваля, обсуждение фильмов в формате киноклуба, лекции и беседы.

Участники фестиваля смогут посмотреть фильм-победитель Московского международного кинофестиваля «Царь-птица», а также картины-призеры международного фестиваля кинофильмов и телепрограмм «Радонеж» и международного фестиваля православного кино «Покров».

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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