В Якутске продолжится благоустройство озера Сайсары

СЕГОДНЯ 11:04 2019-04-27T11:04:28+03:00

Над проектом работает одной из ведущих компаний страны – КБ «Стрелка». Фото: ЯСИА

Его превратят в уникальное общественное пространство с хорошими условиями для прогулок и местами отдыха

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В Якутске продолжится проект по благоустройству озера Сайсары. Средства на его дальнейшую реализацию заложены в городском бюджете, сообщил Айсен Николаев.

Проект благоустройства озера Сайсары глава Якутии назвал одним из важнейших в сфере развития комфортной городской среды в республике.

Работа над проектом, который поддержан Минстроем России, началась в 2018 году. Участие в его разработке принимают специалисты одной из ведущих компаний страны – КБ «Стрелка».

«В городском бюджете заложены средства на его дальнейшую реализацию, и я надеюсь, что при наличии проектно-сметной документации вопрос софинансирования из республиканского и федерального бюджетов будет решен. Когда благоустройство озера Сайсары будет завершено, столица получит уникальное общественное пространство с хорошими условиями для прогулок и комфортными местами для отдыха», — подчеркнул Айсен Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU