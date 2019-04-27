В Якутии стартовала республиканская деловая игра «МИНИСТР»

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-27T10:37:49+03:00

В этом году она пройдет в новом формате

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В День Республики в Якутии стартовала деловая игра «МИНИСТР». В этом году мероприятие будет проводиться в новом формате: отбор участников пройдет в два этапа, а финалисты примут участие в стратегической сессии.

В игре может участвовать любой желающий в возрасте от 16 до 45 лет. Прием заявок на участие продолжится до 31 мая на кадровом портале kadry.sakha.gov.ru.

Отбор будет проходить в два этапа. На первом претендентов ждет тест на общие способности и знания. Далее участникам нужно будет записать и отправить видеоролик-самопрезентацию, в котором нужно рассказать о себе и целях участия в игре. На втором этапе пройдет тестирование на выявление личностных особенностей.

Победители получат обратную связь по итогам тестирования. Специалисты Высшей школы инновационного менеджмента при Главе республики разработают индивидуальные траектории развития для каждого финалиста.

Победители получат сертификаты на обучение в учреждениях республики и за ее пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU