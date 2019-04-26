MyTona подарит художнику 2 млн рублей

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-26T11:01:10+03:00

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Якутская компания MyTona в третий раз проведёт республиканскую конференцию по цифровой 2D и 3D графике MyTona CG eXPo 2019. Также, будут проведены мастер-классы и конкурс по цифровой графике с призовым фондом 2 млн рублей.

Участникам конкурса по цифровой графике подготовили интересное творческое задание «Let’s play Yakutia»: нужно будет взять за основу Якутию и представить её в форме компьютерной игры: с продуманным сеттингом, красочными персонажами, детализированной атрибутикой, кратким синопсисом придуманной истории.

Конкурс пройдёт в трёх категориях — среди профессионалов (Pro), увлекающихся (Advanced) и начинающих (Beginner).

ИСТОЧНИК KP.RU