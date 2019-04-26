2019-04-26T10:01:26+03:00
Общество

Мэрия Якутска проведет бесплатные юридические консультации

Мероприятие пройдет 27 апреля в малом зале окружной администрации
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Жителей Якутска приглашают на бесплатные юридические консультации. Свои вопросы горожане смогут задать 27 апреля в малом зале окружной администрации с 9-00 до 14-00.

Получить консультации можно по вопросам гражданского, земельного, семейного, дорожного, градостроительного, административного, трудового законодательства, а также по сферам социальной защиты, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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