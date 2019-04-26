Труднодоступные населенные пункты Якутии обеспечены углем на 100%

СЕГОДНЯ 09:47 2019-04-26T09:47:08+03:00

Об этом сообщает ЖКХ Якутии

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ГУП ЖКХ Якутиии доставили 553 тысячи тонн топливно-энергетических ресурсов — это 101 процент от плана. Труднодоступные и отдаленные населенные пункты полностью обеспечены необходимыми объемами топливных ресурсов до следующего открытия автозимников.

В пункты назначения доставлено 493,2 тысяч тонн угля (101%), 31,3 тысяч тонн нефтепродуктов (100%) и 28,5 тысяч тонн газоконденсатного топлива (100,5%).

В период интенсивных перевозок план и графики поставки котельного топлива были скорректированы в сторону увеличения на 12 тысяч тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU