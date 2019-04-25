В Якутии хотят создать два крупных научных центра

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-25T09:54:13+03:00

Один будет построен в рамках нацпроекта, другой станет центром разработки арктических технологий

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В Якутии планируют создать два научных центра, конкурсные проекты подготовит правительство региона. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев во время отчета об итогах работы правительства в Ил Тумэн.

Переформатирование образовательной среды будет идти с участием вузов, академической и прикладной науки республики, в партнерстве с бизнесом как заказчиком кадров, инноваций и технологий.

Один из научных центров будет создан по национальному проекту «Наука», в нем будут изучать экологию и климат, промышленное освоение, включая геологию материковой Арктики, инженерные сооружения, транспорт и энергетику.

Вторым станет научный центр «Полюс холода», который должен стать местом разработки новых материалов и технологий для Арктики, биотехнологий, холодовых исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU