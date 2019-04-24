2019-04-24T14:37:37+03:00
Общество

В правительстве Якутии обсудили улучшение качества жизни стариков

В слушании приняли участие депутаты, руководители комиссий и представили исполнительных органов
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Сегодня в Ил Тумэн прошло слушание по поводу улучшения качества жизни пожилых якутян. Этот вопрос обсудили депутаты, руководители комиссий и представили исполнительных органов.

По статистике на начало 2018 года в республике проживало 164 тысячи граждан старшего возраста, из них 128 тысяч - люди старше 60 лет. В селе живут 46 тысяч стариков, в городе - 81 тысяча. Средняя продолжительность жизни якутянина составляет 72 года.

Запланировано назначение дополнительных надбавок для достигших возраста 90 лет и увеличении премии для доживших до 100 лет. На рассмотрение взят вопрос о строительстве гериатрического центра и увеличения единовременных выплат ветеранам войны.

Ряд поручений направили в адрес профильного министерства республики и органов местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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