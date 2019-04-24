2019-04-24T11:19:43+03:00
Общество

В майские праздники в Якутии усилят патрулирование лесов

Цель рейдов – предотвращение лесных пожаров
Нинель ГУСЕВА
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Нарушители природоохранного законодательства будут привлечены к административной ответственности.Нарушители природоохранного законодательства будут привлечены к административной ответственности.
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В майские праздники в Якутии будет усилено патрулирование лесов. Цель рейдов – предотвращение бесконтрольных поджогов и лесных пожаров.

По статистике, с наступлением тепла из-за сжигания мусора, разведения костров, несоблюдения требований пожарной безопасности увеличивается количество лесных пожаров.

Для предотвращения бесконтрольных поджогов на майских праздниках будет организована работа оперативных групп Минэкологии республики. Рейдовые мероприятия пройдут во всех лесничествах Якутии. Нарушители природоохранного законодательства будут привлечены к административной ответственности.

Запрет на выжигание сухой травы на землях сельхозназначения и землях запаса, а также возле автомобильных и железных дорог, путепроводов и продуктопроводов введен в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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