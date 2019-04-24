Якутянам, ухаживающим за пожилыми, увеличат размер пособий

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-24T11:07:53+03:00

На организацию 250 приемных семей для граждан пожилого возраста будет выделено 88 млн рублей. Фото: ЯСИА

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Якутянам, ухаживающим за гражданами пожилого возраста, увеличат размер пособий. Постановлением правительства республики будет утвержден коэффициент индексации ежемесячной денежной выплаты.

Предлагается увеличить размер пособия до 20098 рублей с 1 января 2019 года. В 2017 году размер выплаты составлял 18582 рублей, в 2018-м – 19325 рублей.

В этом году в рамках республиканской госпрограммы «Социальная поддержка граждан» на организацию 250 приемных семей для граждан пожилого возраста будет выделено 88 млн рублей. Сейчас в 28 районах и городе Якутске 188 приемных семей, где проживают 189 граждан пожилого возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU