2019-04-24T11:07:53+03:00
Общество

Якутянам, ухаживающим за пожилыми, увеличат размер пособий

С 1 января 2019 года выплата составит 20098 рублей
Нинель ГУСЕВА
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На организацию 250 приемных семей для граждан пожилого возраста будет выделено 88 млн рублей.На организацию 250 приемных семей для граждан пожилого возраста будет выделено 88 млн рублей.Фото: ЯСИА
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Якутянам, ухаживающим за гражданами пожилого возраста, увеличат размер пособий. Постановлением правительства республики будет утвержден коэффициент индексации ежемесячной денежной выплаты.

Предлагается увеличить размер пособия до 20098 рублей с 1 января 2019 года. В 2017 году размер выплаты составлял 18582 рублей, в 2018-м – 19325 рублей.

В этом году в рамках республиканской госпрограммы «Социальная поддержка граждан» на организацию 250 приемных семей для граждан пожилого возраста будет выделено 88 млн рублей. Сейчас в 28 районах и городе Якутске 188 приемных семей, где проживают 189 граждан пожилого возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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