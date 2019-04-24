Глава Якутии отчитается об итогах 2018 года

СЕГОДНЯ 06:36 2019-04-24T06:36:49+03:00

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25 апреля глава Якутии Айсен Николаев на седьмом пленарном заседании государственного собрания Ил Тумэн представит отчет об итогах деятельности исполнительных органов власти за 2018 год.

Для Ил Дархана — это будет первый отчет в качестве главы республики.

После выступления, Айсену Николаеву зададут вопросы народные депутаты - представители различных фракций.

ИСТОЧНИК KP.RU