2019-04-24T06:13:11+03:00
Происшествия

Театр одного актера: злоумышленник притворился другом потерпевшего и украл вещи

Украденное мужчина пропил
Ольга Донская
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В полицию Якутска обратился местный житель, с заявлением о краже сотового телефона и наушников. Ущерб составил 15 000 рублей.

Как оказалось, потерпевший пьяным сидел в здании городского автовокзала, в это время к нему подсел неизвестный мужчина и притворился его приятелем. Воспользовавшись состоянием своего нового «друга», мужчина стащил вещи.

Полиция установила, что вором оказался 49-летний ранее судимый мужчина. Он признал свою вину и рассказал, что сбыл похищенное за 1000 рублей и пропил полученные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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