В Мегино-Кангаласском районе закончен капремонт магистральной электролинии
Ремонт сделан для повышения надежности электроснабжения потребителей
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Энергетики провели капитальный ремонт на высоковольтной кабельной воздушной линии 110 кВ «Майя — Чурапча» в Мегино-Кангаласском районе Якутии.
Ремонт был нужен для повышения надежности электроснабжения потребителей. На 128 км линии электропередач ыло заменено 20 опор и проведен комплексный капитальный ремонт энергетического оборудования. Во время работ работали резервные источники питания — дизельные электростанции.
От магистральной линии питаются заречные районы: Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Таттинский, Томпонский, Амгинский и Усть-Майский.
ИСТОЧНИК KP.RU