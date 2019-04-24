В Мегино-Кангаласском районе закончен капремонт магистральной электролинии

СЕГОДНЯ 04:22 2019-04-24T04:22:29+03:00

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Энергетики провели капитальный ремонт на высоковольтной кабельной воздушной линии 110 кВ «Майя — Чурапча» в Мегино-Кангаласском районе Якутии.

Ремонт был нужен для повышения надежности электроснабжения потребителей. На 128 км линии электропередач ыло заменено 20 опор и проведен комплексный капитальный ремонт энергетического оборудования. Во время работ работали резервные источники питания — дизельные электростанции.

От магистральной линии питаются заречные районы: Мегино-Кангаласский, Чурапчинский, Таттинский, Томпонский, Амгинский и Усть-Майский.

ИСТОЧНИК KP.RU