В Якутии любовник обокрал свою пассию
Мужчина уже был неоднократно судим
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33-летняя жительница Верхневилюйского района Якутии стала жертвой воровства. Она пришла в отдел полиции с заявлением о пропаже ювелирных изделий и сотового телефона.
Полицейские выяснили, что ценности стащил любовник потерпевшей: 29-летний неоднократно судимый мужчина. Он периодически приезжал на родину из Якутска и навещал подругу, во время очередного свидания и пропали вещи женщины.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU