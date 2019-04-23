В Якутии любовник обокрал свою пассию

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-23T09:50:11+03:00

Мужчина уже был неоднократно судим

Изменить размер текста: A A

33-летняя жительница Верхневилюйского района Якутии стала жертвой воровства. Она пришла в отдел полиции с заявлением о пропаже ювелирных изделий и сотового телефона.

Полицейские выяснили, что ценности стащил любовник потерпевшей: 29-летний неоднократно судимый мужчина. Он периодически приезжал на родину из Якутска и навещал подругу, во время очередного свидания и пропали вещи женщины.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU