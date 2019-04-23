Нарушителей правил пожарной безопасности оштрафовали на 1,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-23T09:34:44+03:00

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Во время подготовки к пожароопасному сезону работники лесничеств проводят рейды на арендованных лесных участках, охотничьих и сельскохозяйственных угодьях.

По результатам проверок составлено 19 протоколов, привлечено к административной ответственности – 19 юридических и физических лиц и наложен административный штраф на общую сумму 1 401 000 рублей.

Департамент лесного надзора и охраны лесов предупреждает об административной и уголовной ответственности по фактам неконтролируемого выжигания на землях сельскохозяйственного назначения и на землях, примыкающих к лесному фонду.

ИСТОЧНИК KP.RU