Нарушителей правил пожарной безопасности оштрафовали на 1,4 млн рублей
Лесничества проводят рейды
-Фото: ЯСИА
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Во время подготовки к пожароопасному сезону работники лесничеств проводят рейды на арендованных лесных участках, охотничьих и сельскохозяйственных угодьях.
По результатам проверок составлено 19 протоколов, привлечено к административной ответственности – 19 юридических и физических лиц и наложен административный штраф на общую сумму 1 401 000 рублей.
Департамент лесного надзора и охраны лесов предупреждает об административной и уголовной ответственности по фактам неконтролируемого выжигания на землях сельскохозяйственного назначения и на землях, примыкающих к лесному фонду.
ИСТОЧНИК KP.RU