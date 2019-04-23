2019-04-23T08:51:05+03:00
Общество

Спасатели Якутии напоминают о закрытии ледовых переправ

Несмотря на запрет, автомобилисты продолжают ездить по реке
Ольга Донская
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В Якутии официально закрыты ледовые переправы общего пользования, кроме пяти зимников муниципального значения в северных районах.

Несмотря на запрет автомобилисты продолжают свои поездки на другой берег, что является нарушением безопасности. Для перевозки людей работают воздушные подушки, которые безопасно переправят людей.

За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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