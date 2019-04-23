В Якутии грузовик опрокинулся на бок при спуске с горы
Транспорт перевозил дизельное топливо
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В 26 км от села Себян-Кюель опрокинулся грузовой тягач Volvo. Транспорт перевозил 29 кубов дизельного топлива.
Водитель не справился с управлением при спуске с горы и грузовик опрокинулся на левый бок. При осмотре повреждений цистерны не обнаружено, но пробу почвы все равно были взяты.
Груз принадлежал акционерной компании «Прогноз» и долж был быть доставлен в месторождение «Эндыбал».
ИСТОЧНИК KP.RU