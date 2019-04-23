2019-04-23T06:52:55+03:00
Общество

В Якутии рудник «Айхал» проработает на 10 лет дольше

К такому выводу привело исследование
Ольга Донская
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После исследования подземного рудника «Айхал» компания АЛРОСА приняла решение о дальнейшей разработке рудника на 300 метров вглубь. Это даст пополнить сырьевую базу и продлить срок работы рудника до 2044 года.

Реализация проекта позволит пополнить сырьевую базу горно-обогатительного комбината и компании АЛРОСА почти на 20 млн карат, а также ежегодно поддерживать уровень добычи в объеме 500 тысяч тонн руды до 2044 года

Айхальский горно-обогатительный комбинат, основан в 1986 году, Добывает алмазы на карьерах «Юбилейный», «Комсомольский» и на подземном руднике «Айхал». Доля комбината в общей добыче алмазов группы АЛРОСА составляет 30%. По итогам 2018 года в АГОКе добыто почти 12 млн карат на сумму более 1,2 млрд долларов США. На комбинате работают 4,5 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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