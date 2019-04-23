Улицы Якутска вышли убирать более полутора тысяч человек
На минувших выходных прошел общегородской субботник
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20 апреля в Якутске прошел первый общегородской субботник. На весеннюю уборку территории по традиции вышли коллективы организаций и предприятий города.
Больше всех людей потрудилось в Автодорожном округе: 226 человек из 24 организаций собрали 429 мешков мусора и 18 кубометров крупногабаритного мусора.
Меньше всего людей вышло в Гагаринском округе: 2 организации, 21 человек, которые собрали 32 мешка, 7 кубометров КГМ.
Всего в массовом субботнике приняли участие 115 предприятий и организаций, 1521 горожанин.
ИСТОЧНИК KP.RU