Три золота по джиу-джитсу завоевал якутский спортсмен
Турнир прошел в Санкт-Петербурге
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Якутский спортсмен Федор Огоюкин стал абсолютным чемпионом международного турнира по джиу-джитсу. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.
Открытый международный турнир по джиу-джитсу по правилам ведущей организации IBJJF проходит в четвертый раз. На соревнованиях приняли участие спортсмены из разных стран Европы, Азии, а также США и Бразилии.
Теперь Федор Огоюкин выступит на следующем международном турнире в Абу-Даби. Соревнования в Арабских Эмиратах стартуют 24 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU