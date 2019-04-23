Три золота по джиу-джитсу завоевал якутский спортсмен

СЕГОДНЯ 06:01 2019-04-23T06:01:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Якутский спортсмен Федор Огоюкин стал абсолютным чемпионом международного турнира по джиу-джитсу. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге.

Открытый международный турнир по джиу-джитсу по правилам ведущей организации IBJJF проходит в четвертый раз. На соревнованиях приняли участие спортсмены из разных стран Европы, Азии, а также США и Бразилии.

Теперь Федор Огоюкин выступит на следующем международном турнире в Абу-Даби. Соревнования в Арабских Эмиратах стартуют 24 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU