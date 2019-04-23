Якутянка прогуляла 80 000 рублей, которые украла у бывшего свекра
Пенсионер просил ее купить ему лекарства
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Жительница Мирнинского района Якутии обвиняется в краже. В полицию обратился пенсионер, бывший свекр подозреваемой.
33-летняя женщина столкнулась в бывшим родственником в больнице. Он попросил ее сходить в аптеку за лекарствами и передал свою банковскую карточку с PIN кодом. Через некоторое потерпевший повторил просьбу, но на этот раз женщина решила оставить карточку себе и в течении двух месяцев пользовалась ею.
80 000 украденных рублей, невестка потратила на спиртное и развлечения. На тусовщицу возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU