Якутянка прогуляла 80 000 рублей, которые украла у бывшего свекра

СЕГОДНЯ 05:05 2019-04-23T05:05:06+03:00

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Жительница Мирнинского района Якутии обвиняется в краже. В полицию обратился пенсионер, бывший свекр подозреваемой.

33-летняя женщина столкнулась в бывшим родственником в больнице. Он попросил ее сходить в аптеку за лекарствами и передал свою банковскую карточку с PIN кодом. Через некоторое потерпевший повторил просьбу, но на этот раз женщина решила оставить карточку себе и в течении двух месяцев пользовалась ею.

80 000 украденных рублей, невестка потратила на спиртное и развлечения. На тусовщицу возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU