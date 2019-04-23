В Якутии примут меры по сохранению стерхов

СЕГОДНЯ 04:53 2019-04-23T04:53:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутии продолжают изучать восточную популяцию стерха, на деньги, выделенные Фондом охраны природы Диснея.

Грант Фонда охраны природы Диснея был выделен в 2014 году. Ежегодно в течение десяти лет фонд направляет 18 тысяч долларов на проведение мониторинговых исследований восточной популяции стерха в Якутии.

Ключевые территории где пролетают и гнездуются стерхи станут особо охраняемыми. Например, статус ресурсного резервата «Кыталык» будет повышен до Национального парка. Также более строгий охранный режим может быть введен на действующих ООПТ, входящих в зону обитания популяции.

ИСТОЧНИК KP.RU