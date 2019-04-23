2019-04-23T04:53:44+03:00
Дом. Семья

В Якутии примут меры по сохранению стерхов

Белые журавли внесены в красную книгу
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Якутии продолжают изучать восточную популяцию стерха, на деньги, выделенные Фондом охраны природы Диснея.

Грант Фонда охраны природы Диснея был выделен в 2014 году. Ежегодно в течение десяти лет фонд направляет 18 тысяч долларов на проведение мониторинговых исследований восточной популяции стерха в Якутии.

Ключевые территории где пролетают и гнездуются стерхи станут особо охраняемыми. Например, статус ресурсного резервата «Кыталык» будет повышен до Национального парка. Также более строгий охранный режим может быть введен на действующих ООПТ, входящих в зону обитания популяции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутии любовник обокрал свою пассию
Нарушителей правил пожарной безопасности оштрафовали на 1,4 млн рублей
Спасатели Якутии напоминают о закрытии ледовых переправ
В Якутии грузовик опрокинулся на бок при спуске с горы
В Якутии рудник «Айхал» проработает на 10 лет дольше
Улицы Якутска вышли убирать более полутора тысяч человек
Три золота по джиу-джитсу завоевал якутский спортсмен
Якутянка прогуляла 80 000 рублей, которые украла у бывшего свекра
От миллиарда до нуля: сколько заработали депутаты Якутии за 2018 год
В Якутии прошли вакцинацию 135 тысяч оленей
Более тысячи любителей книг собрались на «Библионочи» в Якутске
В Якутске один водитель врезался в фонарный столб, а другой опрокинул Лексус
Якутянка, уличив мужа в измене, пырнула его ножом в живот
Зампред правительства Якутии расскажет о нацпроекте «Демография»
17 человек получили пятерку на якутском «Тотальном диктанте»
Якутские спасатели уберегли ребенка от ожогов: мальчик засунул руку в радиатор
Якутские старшеклассники стали призерами Всесибирской олимпиады