От миллиарда до нуля: сколько заработали депутаты Якутии за 2018 год
Парламентарии Якутии обнародовали свои доходы за 2018 год. Результаты варьируются от почти миллиарда рублей до нуля.
Больше всех заработал предприниматель Руслан Федотов – 980,5 млн рублей. На втором месте Владимир Федоров с 63,9 млн рублей, а на третьем Гаврил Парахин с 42,7 млн рублей.
Олег Пискунов стал самым богатым среди «бедных» депутатов с его 401 тысячным доходом. Мыраан Сулустаана Байанайдаах кыыhа заняла вторую строчку скромных слуг народа – ее доход 162,9 тысячи рублей. И замыкает тройку Мичил Николаев, который судя по декларации не заработал ничего.
Также, были сданы декларации вторых половин депутатов. Самой обеспеченной оказалась жена ио гендиректора "Саханефтегазсбыт" Виктора Лебедева с годовым доходом в 10 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU