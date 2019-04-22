От миллиарда до нуля: сколько заработали депутаты Якутии за 2018 год

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-22T11:24:00+03:00

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Парламентарии Якутии обнародовали свои доходы за 2018 год. Результаты варьируются от почти миллиарда рублей до нуля.

Больше всех заработал предприниматель Руслан Федотов – 980,5 млн рублей. На втором месте Владимир Федоров с 63,9 млн рублей, а на третьем Гаврил Парахин с 42,7 млн рублей.

Олег Пискунов стал самым богатым среди «бедных» депутатов с его 401 тысячным доходом. Мыраан Сулустаана Байанайдаах кыыhа заняла вторую строчку скромных слуг народа – ее доход 162,9 тысячи рублей. И замыкает тройку Мичил Николаев, который судя по декларации не заработал ничего.

Также, были сданы декларации вторых половин депутатов. Самой обеспеченной оказалась жена ио гендиректора "Саханефтегазсбыт" Виктора Лебедева с годовым доходом в 10 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU