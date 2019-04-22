В Якутии прошли вакцинацию 135 тысяч оленей

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-22T10:47:27+03:00

Также, обследование прошли и сами оленеводы

Изменить размер текста: A A

В оленеводческих хозяйствах Якутии завершена зооветеринарная работа и вакцинация оленей. Всего рогатых жителей тундры насчитывается 135,4 тысячи голов во всех категориях хозяйства.

Медбследование прошли и работники центральных хозяйств. Всего оленеводами трудятся 1364 человека, а чумработниками – 283.

Кроме того, в хозяйствах началась кампания отела оленей. В Нижнеколымском районе оленеводами получены 122 первых олененка и в Усть-Янском – 163 малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU