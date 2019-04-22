Более тысячи любителей книг собрались на «Библионочи» в Якутске

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-22T10:15:36+03:00

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В Национальной библиотеке Якутии прошла ежегодная всероссийская акция «Библионочь, Единой темой акции стал девиз «Весь мир – театр!».

Библиотека республики присоединилась участвует в акции 8 раз. Во время «Библионочи» прошли мастер-классы, встречи и театральные читки с артистами Саха академического театра им. П.А. Ойунского. Также работали театральные фотозоны, Библио-Арбат и многое другое.

Главным событием стал квест «Библиотечный антракт» где более 1000 посетителей акции смогли выиграть призы от спонсоров.

ИСТОЧНИК KP.RU