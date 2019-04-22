В Якутске один водитель врезался в фонарный столб, а другой опрокинул Лексус

СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-22T10:50:21+03:00

Всего за прошедшие выходные в городе произошло 12 ДТП

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Минувшие выходные в Якутске были "богаты" на ДТП. Рано утром 20 апреля, около 6 часов утра, в Якутске водитель "Lexus" превысил скорость, не справился с управлением и опрокинул свой джип.

Двери машины заклинило, поэтому водителя пришлось вытаскивать через лобовое стекло. При этом мужчина отказался проходить тест на алкоголь.

В ночь на 22 апреля на круговом перекрестке Дзержинского, Труда и Окружного шоссе водитель Toyota Wish врезался в фонарный столб: он не выдержал безопасную скорость движения и не учел дорожные и метеоусловия. В результате ДТП травмы получила 27-летняя пассажирка, сидевшая на заднем сидении иномарки, пристегнутая ремнем безопасности.

По данным ГИБДД, за прошедшие выходные в Якутске произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. Всего за один день, 21 апреля, инспекторы задержали более 10 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU