СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-22T09:16:18+03:00

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Якутянка, уличив мужа в измене, пырнула его ножом в живот. Инцидент произошел в Мирнинском районе республики.

О поступлении в больницу мужчины с проникающим ранением брюшной полости в полицию сообщил дежурный врач центральной районной больницы. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции была доставлена 27-летняя супруга потерпевшего.

Как выяснилось, женщина уличила своего мужа в измене и выгнала его из дома, а сама отправилась в ночной клуб с подругой. В ее отсутствие благоверный пришел домой и лег спать, как ни в чем не бывало. Вернувшейся из клуба жене это не понравилось, и она устроила ему скандал. Ссора переросла в потасовку, в ходе которой женщина и пустила в ход нож.

Возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия даме "светит" до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU