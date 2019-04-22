Якутянка, уличив мужа в измене, пырнула его ножом в живот
Якутянка, уличив мужа в измене, пырнула его ножом в живот. Инцидент произошел в Мирнинском районе республики.
О поступлении в больницу мужчины с проникающим ранением брюшной полости в полицию сообщил дежурный врач центральной районной больницы. По подозрению в совершении преступления в отдел полиции была доставлена 27-летняя супруга потерпевшего.
Как выяснилось, женщина уличила своего мужа в измене и выгнала его из дома, а сама отправилась в ночной клуб с подругой. В ее отсутствие благоверный пришел домой и лег спать, как ни в чем не бывало. Вернувшейся из клуба жене это не понравилось, и она устроила ему скандал. Ссора переросла в потасовку, в ходе которой женщина и пустила в ход нож.
Возбуждено уголовное дело. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия даме "светит" до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU