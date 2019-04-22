2019-04-22T06:01:43+03:00
Общество

Зампред правительства Якутии расскажет о нацпроекте «Демография»

Ответы на вопросы прозвучат на канале «Якутия 24» в передаче «Актуальное интервью»
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина примет участие в телевизионной передаче «Актуальное интервью», которая пройдет во вторник, 23 апреля в 11.15 на канале «Якутия 24».

Ольга Валерьевна расскажет о новых мерах поддержки рождаемости, о помощи многодетным семьям, о реализации национального проекта «Демография». На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в прямом эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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