Зампред правительства Якутии расскажет о нацпроекте «Демография»
Ответы на вопросы прозвучат на канале «Якутия 24» в передаче «Актуальное интервью»
-Фото: ЯСИА
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Заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина примет участие в телевизионной передаче «Актуальное интервью», которая пройдет во вторник, 23 апреля в 11.15 на канале «Якутия 24».
Ольга Валерьевна расскажет о новых мерах поддержки рождаемости, о помощи многодетным семьям, о реализации национального проекта «Демография». На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в прямом эфире.
ИСТОЧНИК KP.RU