2019-04-22T05:13:10+03:00
Общество

17 человек получили пятерку на якутском «Тотальном диктанте»

Всего себя испытали более тысячи людей
Ольга Донская
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Северо-Восточный федеральный университет подвел итоги акции «Тотальный диктант» в Якутске.

Из 1371 граждан России без ошибок тест написали 17 человек, а среди иностранных граждан, писавших диктант или тест TruD, «отлично» получили тринадцать человек.

Работы проверяла комиссия из преподавателей филологического факультета. Обращая внимание на частые ошибки, можно выделить прецеденты написания имен собственных, правописание числительных, непроизносимых согласных, правописание частиц не и ни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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