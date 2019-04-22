Якутские спасатели уберегли ребенка от ожогов: мальчик засунул руку в радиатор

СЕГОДНЯ 04:12 2019-04-22T04:49:06+03:00

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Якутские спасатели уберегли ребенка, рука которого застряла в радиаторе отопления, от ожогов. Инцидент произошел на улице Билибина.

Как выяснилось, малыш хотел достать упавшую за батарею игрушку. Чтобы уберечь ребенка от термических ожогов, спасателям пришлось применить специальные инструменты.

Вскоре им удалось освободить руку школьника. Помощь медиков мальчику не потребовалась, система отопления не повреждена.

ИСТОЧНИК KP.RU