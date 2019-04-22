2019-04-22T03:42:23+03:00
Общество

Якутские старшеклассники стали призерами Всесибирской олимпиады

Всего участвовало почти 6,5 тысяч ребят
Ольга Донская
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В Новосибирске прошел заключительный этап ежегодной Всесибирской олимпиады школьников. Якутию представили 200 ребят.

Общее число участников Всесибирской олимпиады перевалило за 30 тысяч, в заключительный тур прошли 6 632 школьника. Якутяне в этом году получили 27 дипломов призеров и победителей: 13 из них по математике, 10 по физике и 4 по химии.

Призеры и победители олимпиады учатся в Республиканском лицее-интернате, Физико-техническом лицее им. В.П.Ларионова, Городской классической гимназии Якутска, СУНЦ СВФУ и Нюрбинском техническом лицее им. А.Н.Чусовского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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