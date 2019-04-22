2019-04-22T03:22:54+03:00
Общество

В Якутске ожидаются дожди

Но на выходных ожидается потепление до +13°С
Ольга Донская
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В последнюю неделю апреля в Якутске пройдут дожди. Средняя температура воздуха днем составит +6+8°С, в выходные потеплеет до +10+13°.

Во вторник, 23 апреля, будет облачно, без осадков. Температура воздуха днем составит +6°, ночью до -8°, без осадков.

В среду, 24 апреля, синоптики днем обещают небольшой дождь и температуру +8°. Ночью ожидается -6°, без осадков.

В четверг, 25 апреля, возможен небольшой дождь, температура воздуха днем составит +9°. Ночью похолодает до -4°, небольшой снег.

В пятницу, 26 апреля, температура воздуха днем составит +10°, ожидается кратковременный дождь. Ночью температура снизится до -2°, возможен снег.

В субботу, 27 апреля, днем потеплеет до +13°, без осадков. Ночью температура воздуха составит 0°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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