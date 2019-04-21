2019-04-21T08:55:13+03:00
Звезды

У якутского модельера открылась своя выставка

Августина Филлипова представила наряды в музее
Ольга Донская
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В Национальном художественном музее Якутии проходит персональная выставка «Дар богини Иэйэхсит» художника-модельера Августины Филипповой. Открытие состоялось 18 апреля.

Августина Филиппова — модельер, доцент педагогического института СВФУ имени Аммосова, член Союза художников РФ, заслуженный работник культуры Якутии.

Увидеть легендарные наряды смогут все желающие до 26 мая в основном здании НХМ Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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