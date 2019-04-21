У якутского модельера открылась своя выставка
Августина Филлипова представила наряды в музее
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В Национальном художественном музее Якутии проходит персональная выставка «Дар богини Иэйэхсит» художника-модельера Августины Филипповой. Открытие состоялось 18 апреля.
Августина Филиппова — модельер, доцент педагогического института СВФУ имени Аммосова, член Союза художников РФ, заслуженный работник культуры Якутии.
Увидеть легендарные наряды смогут все желающие до 26 мая в основном здании НХМ Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU