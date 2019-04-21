Дачному сезону быть: заработали специальные маршруты

СЕГОДНЯ 08:51 2019-04-21T08:51:12+03:00

У каждого автобуса свои дни и время

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С 20 апреля в Якутске начали курсировать дачные автобусы № 121, 123, 124.

21, 27, 28 апреля 2019 года на Вилюйском тракте будет выполнять рейсы один автобус маршрута № 123 с заездом на все километры. Дачники смогут выехать в 8.30; 10.20; 16.30;18.20 часов.

20, 21, 27, 28 апреля 2019 года на Намцырском тракте будет выполнять рейсы автобус маршрута № 124. Время отправления от автовокзала: 9.00; 17.00.

Стоимость проезда, перевозки пассажиров и багажа в автобусах — 42 рубля за одну поездку по наличному и безналичному расчету.

ИСТОЧНИК KP.RU