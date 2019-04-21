В Якутске покупатель украл телефон у продавца продуктового магазина

СЕГОДНЯ 03:28 2019-04-21T03:28:11+03:00

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В отдел полиции №1 Якутска обратилась продавец продуктового магазина с заявлением о краже телефона.

Как выяснилось, вор унес смартфон стоимостью 28 000 рублей из подсобного помещения продуктового магазина. Один из покупателей, воспользовавшись тем, что продавец занята и к кассе образовалась очередь, проник в подсобку и утащил смартфон.

Злоумышленником оказался безработный, ранее судимый мужчина, который свою «добычу» продал.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU