В Якутске покупатель украл телефон у продавца продуктового магазина
В воровстве помогла…очередь
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В отдел полиции №1 Якутска обратилась продавец продуктового магазина с заявлением о краже телефона.
Как выяснилось, вор унес смартфон стоимостью 28 000 рублей из подсобного помещения продуктового магазина. Один из покупателей, воспользовавшись тем, что продавец занята и к кассе образовалась очередь, проник в подсобку и утащил смартфон.
Злоумышленником оказался безработный, ранее судимый мужчина, который свою «добычу» продал.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU