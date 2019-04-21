Чиновники собрали 41 мешок мусора в Якутске
В порядок привели скверы, жилые кварталы и общественные места
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20 апреля прошел единый общегородской день народного субботника. В Губинском округе трудились представители окружной администрации, всего около 200 человек.
Чиновники убрались в скверах, жилых кварталах и общественных местах. От площади Победы до набережной Романа Дмитриева было собрано и вывезено 41 мешок мусора.
В 203 микрорайоне активность проявили сами жители, любители собак, которые при поддержке управляющих компаний вместе убрали территорию двора.
ИСТОЧНИК KP.RU