Чиновники собрали 41 мешок мусора в Якутске

СЕГОДНЯ 02:46 2019-04-21T03:38:25+03:00

В порядок привели скверы, жилые кварталы и общественные места

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20 апреля прошел единый общегородской день народного субботника. В Губинском округе трудились представители окружной администрации, всего около 200 человек.

Чиновники убрались в скверах, жилых кварталах и общественных местах. От площади Победы до набережной Романа Дмитриева было собрано и вывезено 41 мешок мусора.

В 203 микрорайоне активность проявили сами жители, любители собак, которые при поддержке управляющих компаний вместе убрали территорию двора.

ИСТОЧНИК KP.RU