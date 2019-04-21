2019-04-21T03:38:25+03:00
Общество

Чиновники собрали 41 мешок мусора в Якутске

В порядок привели скверы, жилые кварталы и общественные места
Ольга Донская
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

20 апреля прошел единый общегородской день народного субботника. В Губинском округе трудились представители окружной администрации, всего около 200 человек.

Чиновники убрались в скверах, жилых кварталах и общественных местах. От площади Победы до набережной Романа Дмитриева было собрано и вывезено 41 мешок мусора.

В 203 микрорайоне активность проявили сами жители, любители собак, которые при поддержке управляющих компаний вместе убрали территорию двора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Якутске покупатель украл телефон у продавца продуктового магазина
Назначен первый заместитель министра промышленности Якутии
Еще 20 многоквартирных домов Якутска останутся без газа
Глава Якутии вошел в ТОП-20 рейтинга губернаторов-блогеров
«Водоканал» станет предприятием республиканского уровня
В двух районах Якутии сегодня ожидается сильный снегопад
В Якутском онкодиспансере открыли две часовни
В Якутске многодетным семьям не согласовали проведение митинга
4 допсиденья и табуретка: в Якутии подводят итоги операции «Такси»
Завтра в Якутске потеплеет до плюс 5 градусов
46 работодателей, 3 тренинга и больше тысячи вакансий – в Якутске стартовала ярмарка «Шаг к работе»
В одном из районов Якутии отравились 11 детей
На одной из улиц Якутска растеклись сточные воды и мусор вмерз в лед
Школьники Якутии рисуют Ленский мост
Молодежь Якутска провела акцию по сохранению памятников
Мэр Якутска встретилась с зоозащитниками