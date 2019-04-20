В Якутском онкодиспансере открыли две часовни

СЕГОДНЯ 07:04 2019-04-20T07:04:53+03:00

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В Якутском онкологическом диспансере открылись две часовни. Освятил их на дальнейшую работу владыка Якутский и Ленский Роман.

Комнаты, куда могут прийти помолиться пациенты, находятся в здании стационара и в новом радиологическом отделении диспансера. Владыка отметил, что для больных важна не только медицинская помощь, но и психологическая и духовная поддержка, молитва и общение со священником. Раз в неделю пациентов будет посещать отец Владимир, который будет проводить службы.

Обе часовни посвящены иконе Божией Матери «Всецарица», имеющей особую благодать помогать страдающим от раковых заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU