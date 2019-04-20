В Якутском онкодиспансере открыли две часовни
Их освятил владыка Роман
Раз в неделю пациентов будет посещать священник. ФОТО: Якутская епархия.
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В Якутском онкологическом диспансере открылись две часовни. Освятил их на дальнейшую работу владыка Якутский и Ленский Роман.
Комнаты, куда могут прийти помолиться пациенты, находятся в здании стационара и в новом радиологическом отделении диспансера. Владыка отметил, что для больных важна не только медицинская помощь, но и психологическая и духовная поддержка, молитва и общение со священником. Раз в неделю пациентов будет посещать отец Владимир, который будет проводить службы.
Обе часовни посвящены иконе Божией Матери «Всецарица», имеющей особую благодать помогать страдающим от раковых заболеваний.
ИСТОЧНИК KP.RU