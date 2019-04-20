В Якутске многодетным семьям не согласовали проведение митинга

СЕГОДНЯ 06:36 2019-04-20T06:36:57+03:00

Организаторы акции ратовали за распространение ежемесячной выплаты за новорожденного на все многодетные семьи, где имеются дети до 3 лет. Фото: ЯСИА

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Окружная администрация Якутска не согласовала проведение митинга, который был запланирован на 21 апреля. Организаторами акции выступили представители многодетных семей.

Целью мероприятия было требование распространить ежемесячную выплату за новорожденного на все многодетные семьи, где имеются дети до 3 лет.

Митинг планировали провести на одной из 4 городских площадей: Ленина, Дружбы, Орджоникидзе или Комсомольской. Однако мэрия митинг не согласовала, так как организаторы уведомили их о проведении мероприятия за 3 дня до его начала, а не за 10, как того требует федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

С 1 мая 2019 года многодетные семьи Якутии будут получать ежемесячную выплату в размере 16 906 рублей. Право на выплату имеют семьи, где после 1 января 2019 года родились третий и последующие дети, до достижения младшим ребенком 3-летнего возраста. Деньги будут выделены семьям, где среднедушевой доход менее 42 тысяч рублей в месяц на человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU