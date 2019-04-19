2019-04-19T10:35:58+03:00
Общество

4 допсиденья и табуретка: в Якутии подводят итоги операции «Такси»

За неделю на дорогах республики выявлено 77 нелегальных перевозчиков
Нинель ГУСЕВА
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С начала года в Якутии выявлено 12 фактов оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности.С начала года в Якутии выявлено 12 фактов оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности.
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В республике подводят итоги первого этапа профилактической операции «Такси».

За неделю было выявлено 77 таксистов-нелегалов, 30 из которых в Якутске. Все они осуществляли предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве ИП.

Также было выявлено 3 факта оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности. Так, 6 апреля в Горном районе инспекторы ДПС остановили

автомашину «Тойота Хайс» с 13 пассажирами. Водитель не смог предоставить полицейским документы, разрешающие ему осуществлять пассажирские перевозки. В салоне микроавтобуса было установлены четыре дополнительных сиденья и одна табуретка.

А таксист-нелегал из Верхневилюйского района перевозил людей, установив в салоне автомобиля дополнительные сидения и не зарегистрировав в ГИБДД газобаллонное оборудование.

Всего с начала года выявлено 12 фактов оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности и 198 нелегальных перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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