2019-04-19T09:21:40+03:00
Происшествия

В одном из районов Якутии отравились 11 детей

Все они обедали в школьной столовой
Нинель ГУСЕВА
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Проводится процессуальная проверка.Проводится процессуальная проверка.
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Следователи выясняют обстоятельства, при которых отравились 11 детей – учащихся Мюрюнской юношеской гимназии им. В.В. Алексеева в Усть-Алданском районе Якутии. ЧП произошло 18 апреля.

В центральную районную больницу обратились девять учащихся гимназии, самый младший из которых – 6-классник. 19 апреля в больницу с аналогичными симптомами были доставлены еще двое учеников гимназии. Все они обедали в школьной столовой.

У всех ребят симптомы были одинаковыми: головная боль, рвота, диарея. Медики диагностировали у них пищевую токсикоинфекцию неясной этиологии.

Следователи совместно со специалистами органов внутренних дел и Центра гигиены и эпидемиологии осмотрели школьную столовую, изъяли журналы дневного рациона и образцы пищи за 17 и 18 апреля. Пищевые пробы были незамедлительно переданы в Роспотребнадзор.

Пострадавшим школьникам оказывается необходимая медицинская помощь. Медики оценивают состояние детей как стабильное.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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