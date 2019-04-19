2019-04-19T06:42:53+03:00
Общество

Школьники Якутии рисуют Ленский мост

Прием рисунков до 1 мая, итоги 1 июня
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Якутские ребятишки до 14 лет могут поучаствовать в конкурсе «Нарисуем Ленский мост». Работы будут принимать до 1 мая, а 1 июня подведут итоги: главным призом станет пять путевок во всероссийский лагерь «Океан».

Сейчас в конкурсе участвуют 50 детей и все их работы настолько неповторимы и оригинальны, что сильно усложнит работу жюри, ведь победителей будет всего пять. Заявку на участие в конкурсе «Нарисуем Ленский мост» можно оставить в Якутске, на улице Орджоникидзе 31, кабинет 325. Это можно сделать лично или по почте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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