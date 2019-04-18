2019-04-18T10:42:55+03:00
Происшествия

В Якутии жертвы телефонных мошенников получили назад свои деньги

Возвращено 2 миллиона рублей
Ольга Донская
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Завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту дистанционных хищений денежных средств с банковских счетов жителей Якутии.

С октября 2017 года по июль 2018 года жители Якутии получали звонки от лжесотрудников банка. Им удавалось узнать номера банковских карт своих жертв, сведения о кодах и паролях, после чего, производили списание денежных средств. В общем было украдено 3 млн 600 тысяч рублей.

Мошенниками оказались два жителя Бурятии, ранее неоднократно судимых за совершение имущественных преступлений. Установлена их причастность к совершению 38 эпизодов противоправной деятельности, где потерпевшими стали 33 жителя республики, а также коммерческий банк

Обвиняемыми собрано более 2 млн. рублей, которые направлены на возмещение ущерба потерпевшим. В первую очередь, похищенные денежные средства были возращены наиболее нуждающимся семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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