Якутия выходит на новые этапы своего развития
Впервые валовый региональный продукт превысил 1 трлн рублей
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Глава Якутии Айсен Николаев выступил на ежегодном собрании хозяйственного актива компании АЛРОСА в Мирном. Он отметил, что АЛРОСА остается основным активом республики.
По словам Ил Дархана, Якутия выходит на новые этапы своего развития. По итогам 2018 года впервые валовый региональный продукт превысил 1 трлн рублей и в этом есть вклад АЛРОСА.
- АЛРОСА необходимо усилить работу в части геологоразведки, реализации крупных инвестиционных проектов по развитию действующих рудников, а также непроизводственных инвестиционных проектов, таких, как реконструкция Мирнинского аэропорта, - подытожил глава Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU