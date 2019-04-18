2019-04-18T10:12:36+03:00
Общество

Якутия выходит на новые этапы своего развития

Впервые валовый региональный продукт превысил 1 трлн рублей
Ольга Донская
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Глава Якутии Айсен Николаев выступил на ежегодном собрании хозяйственного актива компании АЛРОСА в Мирном. Он отметил, что АЛРОСА остается основным активом республики.

По словам Ил Дархана, Якутия выходит на новые этапы своего развития. По итогам 2018 года впервые валовый региональный продукт превысил 1 трлн рублей и в этом есть вклад АЛРОСА.

- АЛРОСА необходимо усилить работу в части геологоразведки, реализации крупных инвестиционных проектов по развитию действующих рудников, а также непроизводственных инвестиционных проектов, таких, как реконструкция Мирнинского аэропорта, - подытожил глава Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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