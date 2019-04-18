На территории Якутии отремонтируют мосты

СЕГОДНЯ 09:05 2019-04-18T09:05:10+03:00

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На трассе «Лена» в Якутии и Амурской области обновят 10 мостовых сооружений. В 2019 году в Якутии ремонт сделают в Алданском и Нерюнгринском районах.

Три моста, через ручьи и суходол, капитально починят, а остальные сооружения через реки Якутский Укулан, Михайловка, Николкин Ключ, Каменка и Малая Хатыма приведут в порядок в рамках планового ремонта.

Почти на всех объектах усилят опоры и обновят дорожное покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU