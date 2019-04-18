2019-04-18T08:05:55+03:00
Общество

Якутский Республиканский лицей-интернат стал лучшей школой Дальнего Востока

Всероссийский рейтинг составило агентство RAEX
Ольга Донская
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Рейтинговое агентство RAEX составило первый рейтинг лучших школ России по федеральным округам. В список вошли школы, которые готовят наибольшее количество выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы страны.

Также в топе: физико-технический лицей, якутский городской лицей, школа №17, якутская городская национальная гимназия, школа №26, национальная политехническая школа №2, школа №31 и гимназия №1 Нерюнгри. Семь из них — муниципальные образовательные учреждения Якутска.

Все вышеназванные школы реализуют программы углубленного изучения предметов и профильной подготовки в старших классах и имеют многолетний опыт в этом направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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