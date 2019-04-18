Якутский Республиканский лицей-интернат стал лучшей школой Дальнего Востока
Рейтинговое агентство RAEX составило первый рейтинг лучших школ России по федеральным округам. В список вошли школы, которые готовят наибольшее количество выпускников, успешно поступающих в ведущие вузы страны.
Также в топе: физико-технический лицей, якутский городской лицей, школа №17, якутская городская национальная гимназия, школа №26, национальная политехническая школа №2, школа №31 и гимназия №1 Нерюнгри. Семь из них — муниципальные образовательные учреждения Якутска.
Все вышеназванные школы реализуют программы углубленного изучения предметов и профильной подготовки в старших классах и имеют многолетний опыт в этом направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU