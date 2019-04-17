В Якутске наркоман тайком от жены снял номер в гостинице и устроил там погром
Сотрудники полиции изъяли у него спайс
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В Якутске 29-летний безработный уроженец Усть-Майского района выбил двери в одной из гостиниц и вел себя агрессивно. Как оказалось мужчина был под воздействием наркотиков.
Испуганный администратор вызвала сотрудников полиции. При осмотре в нижнем белье наркомана был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакетик с веществом синтетического происхождения. Экспертиза показала, что в пакете спайс, массой около 0,974 грамма.
Как сказал злоумышленник, комнату в гостинице он снял для употребления наркотика, втайне от жены.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU