В Якутске наркоман тайком от жены снял номер в гостинице и устроил там погром

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-17T11:34:48+03:00

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В Якутске 29-летний безработный уроженец Усть-Майского района выбил двери в одной из гостиниц и вел себя агрессивно. Как оказалось мужчина был под воздействием наркотиков.

Испуганный администратор вызвала сотрудников полиции. При осмотре в нижнем белье наркомана был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакетик с веществом синтетического происхождения. Экспертиза показала, что в пакете спайс, массой около 0,974 грамма.

Как сказал злоумышленник, комнату в гостинице он снял для употребления наркотика, втайне от жены.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU